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Помощник главы Азербайджана: Баку готов подписать мирный договор с Ереваном

20 сентября 2023 19:47
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Баку готов подписать мирный договор с Ереваном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил помощник главы Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Помощник главы Азербайджана: Баку готов подписать мирный договор с Ереваном-1

Напомним, в полдень Азербайджан приостановил антитеррористическую операцию в регионе. Договоренность была достигнута при участии российских миротворцев. К немедленному прекращению боевых действий также призывает и мировое сообщество. Завтра, 21 сентября, состоится экстренное заседание Совбеза ООН по этому вопросу. Тем временем в Ереване не прекращаются протесты. Митингующие перекрывают дороги перед площадью Республики. Активисты требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

# Международная политика # Фотофакт

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