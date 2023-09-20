Помощник главы Азербайджана: Баку готов подписать мирный договор с Ереваном

Баку готов подписать мирный договор с Ереваном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил помощник главы Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Напомним, в полдень Азербайджан приостановил антитеррористическую операцию в регионе. Договоренность была достигнута при участии российских миротворцев. К немедленному прекращению боевых действий также призывает и мировое сообщество. Завтра, 21 сентября, состоится экстренное заседание Совбеза ООН по этому вопросу. Тем временем в Ереване не прекращаются протесты. Митингующие перекрывают дороги перед площадью Республики. Активисты требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.