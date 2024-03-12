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США выделят 850 млрд долларов на военные расходы

12 марта 2024 06:19
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Соединенные Штаты намерены выделить 850 миллиардов долларов на военные расходы. Такие данные содержатся в проекте бюджета на следующий год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США выделят 850 млрд долларов на военные расходы-1

Помимо увеличения затрат на боевую технику, разработку нового оружия и количества американского контингента на иностранных базах, Вашингтон также планирует выделить около 100 миллионов долларов на поддержку Тайваня. А вот подобные выплаты Украине в документе не предусмотрены. Такая ситуация сложилась из-за разногласий в Конгрессе по поводу выделения средств.

# Международная политика # Новости США

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