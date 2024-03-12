Немцы выступают против расширения американского производства в ФРГ

Сотни фермеров прошлись маршем по пригороду Берлина против расширения американского производства электромобилей в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие требуют полного закрытия предприятия из-за экологических соображений. Неделю назад активисты остановили завод, устроив пожар на опоре электропередачи. В результате более 12 тысяч сотрудников остались без работы, а американский автопроизводитель насчитал убытков на сотни тысяч долларов.