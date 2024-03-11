Глава МИД Литвы призвал союзников по НАТО не медлить с вводом войск в Украину

В Евросоюзе разворачиваются споры вокруг вопроса о размещении западных войск в Украине. Некоторые страны уже однозначно отвергли такое предложение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр обороны Словакии назвал ввод военных НАТО безумием, ведь решение однозначно не приведет к окончанию конфликта. Но не все страны выступают против. Так, глава МИД Литвы призвал союзников по Альянсу не медлить. Не исключает отправки своих военных в Украину и Польша, которая сейчас «меняет позицию», так как ранее премьер-министр страны Дональд Туск говорил, что Варшава не рассматривает такую возможность. Но сегодня глава польского МИД сделал заявление, вызвавшее эффект разорвавшейся бомбы.