В Евросоюзе разворачиваются споры вокруг вопроса о размещении западных войск в Украине. Некоторые страны уже однозначно отвергли такое предложение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Евросоюзе разворачиваются споры вокруг вопроса о размещении западных войск в Украине. Некоторые страны уже однозначно отвергли такое предложение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министр обороны Словакии назвал ввод военных НАТО безумием, ведь решение однозначно не приведет к окончанию конфликта. Но не все страны выступают против. Так, глава МИД Литвы призвал союзников по Альянсу не медлить. Не исключает отправки своих военных в Украину и Польша, которая сейчас «меняет позицию», так как ранее премьер-министр страны Дональд Туск говорил, что Варшава не рассматривает такую возможность. Но сегодня глава польского МИД сделал заявление, вызвавшее эффект разорвавшейся бомбы.
По его словам, военнослужащие НАТО уже присутствуют в Украине, правда из каких именно стран пока непонятно. Решение Парижа создать военную коалицию не нашло поддержки и в самой Франции. А в Москве инициаторов этой провокации призвали хорошо подумать, к каким необратимым последствиям может привести отправка западных войск в Украину.