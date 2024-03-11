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Глава МИД Литвы призвал союзников по НАТО не медлить с вводом войск в Украину

11 марта 2024 19:49
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В Евросоюзе разворачиваются споры вокруг вопроса о размещении западных войск в Украине. Некоторые страны уже однозначно отвергли такое предложение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МИД Литвы призвал союзников по НАТО не медлить с вводом войск в Украину-1

Министр обороны Словакии назвал ввод военных НАТО безумием, ведь решение однозначно не приведет к окончанию конфликта. Но не все страны выступают против. Так, глава МИД Литвы призвал союзников по Альянсу не медлить. Не исключает отправки своих военных в Украину и Польша, которая сейчас «меняет позицию», так как ранее премьер-министр страны Дональд Туск говорил, что Варшава не рассматривает такую возможность. Но сегодня глава польского МИД сделал заявление, вызвавшее эффект разорвавшейся бомбы.

Глава МИД Литвы призвал союзников по НАТО не медлить с вводом войск в Украину-4

По его словам, военнослужащие НАТО уже присутствуют в Украине, правда из каких именно стран пока непонятно. Решение Парижа создать военную коалицию не нашло поддержки и в самой Франции. А в Москве инициаторов этой провокации призвали хорошо подумать, к каким необратимым последствиям может привести отправка западных войск в Украину.

# НАТО

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