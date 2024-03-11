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Эстонские депутаты планируют ввести налог на оборону

11 марта 2024 19:18
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Военные амбиции западных политиков все чаще приходится обеспечивать простым людям. Эстонские депутаты вслед за латвийскими и литовскими коллегами заговорили о необходимости введения налога на оборону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстонские депутаты планируют ввести налог на оборону-1

Парламентарии таким образом планируют закрыть дыру в бюджете. За счет новых сборов будут компенсированы дополнительные военные расходы на сумму около 500 миллионов евро. Больше всего средств прибалтийские государства тратят сейчас на строительство бункеров. В одной только Латвии для этого потребуется более 1 миллиарда евро. Таких денег на эти цели у страны, конечно, нет, как и понимания среди людей, которые на фоне роста инфляции и дорогостоящих энергоресурсов становятся беднее каждый день.

# Международная политика

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