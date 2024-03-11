Эстонские депутаты планируют ввести налог на оборону

Парламентарии таким образом планируют закрыть дыру в бюджете. За счет новых сборов будут компенсированы дополнительные военные расходы на сумму около 500 миллионов евро. Больше всего средств прибалтийские государства тратят сейчас на строительство бункеров. В одной только Латвии для этого потребуется более 1 миллиарда евро. Таких денег на эти цели у страны, конечно, нет, как и понимания среди людей, которые на фоне роста инфляции и дорогостоящих энергоресурсов становятся беднее каждый день.