США ввели новые санкции против Беларуси

Восемь физических, пять юридических лиц, а также одно воздушное судно Беларуси пополнили санкционный список США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщили в Управлении по контролю над иностранными активами Министерства финансов Штатов. Согласно изложенной им информации, в черный список добавлены, в частности, национальная белорусская авиакомпания «Белавиа», Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси, Минский завод гражданской авиации.