Прямой эфир

США ввели новые санкции против Беларуси

09 августа 2023 21:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Восемь физических, пять юридических лиц, а также одно воздушное судно Беларуси пополнили санкционный список США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США ввели новые санкции против Беларуси-1

Об этом сообщили в Управлении по контролю над иностранными активами Министерства финансов Штатов. Согласно изложенной им информации, в черный список добавлены, в частности, национальная белорусская авиакомпания «Белавиа», Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси, Минский завод гражданской авиации.

# Санкции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Взрыв в Сергиевом Посаде: количество пострадавших возросло до 56, один человек погиб
09 августа 2023 20:07

Взрыв в Сергиевом Посаде: количество пострадавших возросло до 56, один человек погиб

9 млн человек в Испании столкнулись с нехваткой воды
09 августа 2023 20:06

9 млн человек в Испании столкнулись с нехваткой воды

Швейцария страдает от нехватки лекарств из-за перебоев с поставками
09 августа 2023 20:05

Швейцария страдает от нехватки лекарств из-за перебоев с поставками