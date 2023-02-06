Прямой эфир

США сбили китайский аэростат

06 февраля 2023 06:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

США сбили китайский аэростат, который попал в американское воздушное пространство. Сейчас проходит операция по сбору обломков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США сбили китайский аэростат-1

Накануне американские военные решили не сбивать воздушный шар, решив, что он не представляет опасности. Однако позже мнение в Пентагоне изменилось. Госсекретарь США обвинил Китай в нарушении суверенитета страны и международного права. Так как с помощью аэростата КНР собирала секретную информацию. После чего решил отложить свой визит в Пекин. По мнению многих политологов, отсрочка поездки Блинкена стала настоящим ударом для обеих сторон. Поскольку это была возможность стабилизировать все более напряженные отношения двух стран. Последний визит госсекретаря США в Китай был в 2017 году.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика # Энтони Блинкен # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Волна забастовок в Европе – закрыты школы, не работает транспорт
05 февраля 2023 18:31

Волна забастовок в Европе – закрыты школы, не работает транспорт

Немцы не хотели, но США настояли. Почему теперь и Германия поставляет танки Украине?
05 февраля 2023 18:30

Немцы не хотели, но США настояли. Почему теперь и Германия поставляет танки Украине?

СМИ опубликовали варианты поставок истребителей F-16 Украине
05 февраля 2023 17:20

СМИ опубликовали варианты поставок истребителей F-16 Украине