США сбили китайский аэростат, который попал в американское воздушное пространство. Сейчас проходит операция по сбору обломков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне американские военные решили не сбивать воздушный шар, решив, что он не представляет опасности. Однако позже мнение в Пентагоне изменилось. Госсекретарь США обвинил Китай в нарушении суверенитета страны и международного права. Так как с помощью аэростата КНР собирала секретную информацию. После чего решил отложить свой визит в Пекин. По мнению многих политологов, отсрочка поездки Блинкена стала настоящим ударом для обеих сторон. Поскольку это была возможность стабилизировать все более напряженные отношения двух стран. Последний визит госсекретаря США в Китай был в 2017 году.