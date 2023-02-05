Волна забастовок в Европе – закрыты школы, не работает транспорт

Пока в Беларуси цены пытаются взять под контроль, на Западе цены взяли под свой контроль целые регионы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Такая ситуация, в частности, наблюдается в Прибалтике. За год стоимость минимального набора продуктов, в который входит мясо, молоко, хлеб, сыр, яйца и другое, в Литве выросла на 24 %, в Латвии на 22 %, в Эстонии на 20 %. С этим выросли и расходы прибалтов на еду. На хлеб насущный больше всего – почти 20 % доходов, тратят латыши. Чуть меньше в кассах магазинов оставляют жители других стран этого региона.
Цены растут из-за санкций и ограничений на поставки российских энергоресурсов. Это уже ни для кого не секрет. И хорошего в этом мало, в первую очередь для простых европейцев. Они в полной мере чувствуют на себе всю силу санкций, но правительства их стран откровенно мало внимания уделяют проблемам своих избирателей, что выливается во все более массовые протесты. На неделе очередная волна забастовок и манифестаций прокатались по Европе.
Крупнейшие за десятилетие акции протеста прошли в Великобритании. Около полумиллиона человек присоединились к национальной забастовке. Поводами послужили рост инфляции и снижение уровня жизни. Из-за забастовки 1 февраля в Соединенном Королевстве были закрыты тысячи школ, нарушена работа общественного транспорта, нарушена работа железной дороги и аэропортов. Тем временем в Париже протестовали против повышения пенсионного возраста. Это уже вторая общенациональная забастовка. В общей сложности по всей Франции прошло больше 200 акций протеста. Не обошлось без столкновений. Уже в лучших традициях демократии сотрудники полиции применили слезоточивый газ для разгона демонстраций.
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