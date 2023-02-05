Волна забастовок в Европе – закрыты школы, не работает транспорт

Пока в Беларуси цены пытаются взять под контроль, на Западе цены взяли под свой контроль целые регионы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Такая ситуация, в частности, наблюдается в Прибалтике. За год стоимость минимального набора продуктов, в который входит мясо, молоко, хлеб, сыр, яйца и другое, в Литве выросла на 24 %, в Латвии на 22 %, в Эстонии на 20 %. С этим выросли и расходы прибалтов на еду. На хлеб насущный больше всего – почти 20 % доходов, тратят латыши. Чуть меньше в кассах магазинов оставляют жители других стран этого региона.