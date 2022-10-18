Более 3000 американцев в штате Вашингтон получили приказ об эвакуации из-за пожаров

Новости США. Американский штат Вашингтон оказался в плену лесных пожаров. Небольшие очаги пламени, вспыхнувшие в конце недели, за несколько дней переросли в огненную стихию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С первоначальных 64 гектаров их площадь, благодаря сильному ветру, увеличилась до 800. И спасателям пока не удается справиться с быстро распространяющемся пожаром. Более 3 000 местных жителей получили приказ об эвакуации.