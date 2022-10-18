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На Гаити неуправляемые толпы людей нападают на учреждения и грабят магазины

18 октября 2022 09:34
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Новости Гаити. На Гаити с новой силой вспыхнули беспорядки. На этот раз поводом для них послужило решение США и Канады передать местной полиции спецтехнику и вооружение для борьбы с многочисленными бандами, которые усугубляют экономический и гуманитарный кризис в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Гаити неуправляемые толпы людей нападают на учреждения и грабят магазины-1

Они заблокировали крупный топливный терминал, из-за чего большая часть транспорта остановлена, а грабежи и перестрелки становятся все более частыми. С угрозой голода столкнулись более 4 миллионов человек. Местные жители считают, что техника и вооружение из-за коррупции в полиции попадет в руки преступников.

На Гаити неуправляемые толпы людей нападают на учреждения и грабят магазины-4

В столице страны Порт-о-Пренсе акции протеста быстро переросли в беспорядки. Неуправляемые толпы людей нападают на учреждения и грабят магазины. Полиция, несмотря на все усилия, не может взять ситуацию под контроль.

# Акции протеста # Фотофакт

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