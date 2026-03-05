В Индонезии рассматривают возможность выхода из Совета мира

В Индонезии власти рассматривают возможность выхода из Совета мира, созданного лидером США Дональдом Трампом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Народного консультативного конгресса республики Ахмада Музани.

Первоначально Джакарта присоединилась к Совету в надежде ускорить достижение палестинцами независимости, но недавние теракты вынуждают пересмотреть вопрос об участии страны в этой структуре.

Ранее министр иностранных дел Индонезии также допустил выход из Совета в случае, если его деятельность не будет соответствовать ожиданиям республики.

Совет мира был создан в январе 19 странами для управления сектором Газа и урегулирования конфликтов в других регионах.

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