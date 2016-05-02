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Спустя 16 лет в Гималаях обнаружили тела двух американских альпинистов

02 мая 2016 16:24
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Тела двух американских альпинистов найдены спустя 16 лет после их гибели в Гималаях. Один из лучших скалолазов своего времени Алекс Лоу и оператор Дэвид Бриджес попали под лавину в октябре 99-го года во время восхождения на четырнадцатую по высоте гору в мире.

В ближайшее время специалисты извлекут их вмерзшие в ледник тела. Кстати, опознали пропавших вдова Алекса Лоу и ее супруг, который вместе со знаменитым альпинистом попал под ту злополучную лавину, но выжил, отделавшись травмой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Горы и скалы

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