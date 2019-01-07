Спасённый в Магнитогорске младенец пришёл в сознание

Новости России. Восстановление малыша займет не один месяц. По словам врачей, сейчас уже нет сомнений, что жизнь ребенка удалось спасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Ребенок был извлечен из-под завалов 1 января. При обрушении его спасла детская кроватка и теплая одежда.