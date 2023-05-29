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Спасателям не удаётся справиться с пожарами в Канаде

29 мая 2023 09:49
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Новости Канады. Спасателям не удается справиться с пожарами в Канаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пламя добралось до востока страны.  

Спасателям не удаётся справиться с пожарами в Канаде-1

Очевидцы публикуют видео, на котором дым буквально накрыл город Галифакс. В течение недели там будет действовать чрезвычайное положение. В регионе уже сгорело не менее 10 домов. Рассматривается вопрос об эвакуации из пострадавших районов. А пока жителям приходится мириться не только со смогом, но и с отключениями электроэнергии. Также в Галифаксе закрыты учебные заведения.  

# Пожар # Новости Канады # Фотофакт

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