Спасателям не удаётся справиться с пожарами в Канаде

Очевидцы публикуют видео, на котором дым буквально накрыл город Галифакс. В течение недели там будет действовать чрезвычайное положение. В регионе уже сгорело не менее 10 домов. Рассматривается вопрос об эвакуации из пострадавших районов. А пока жителям приходится мириться не только со смогом, но и с отключениями электроэнергии. Также в Галифаксе закрыты учебные заведения.