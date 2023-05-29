В ЕС от энергокризиса за зиму 2022-го погибло больше людей, чем от коронавируса

В Евросоюзе прошлой зимой из-за энергетического кризиса погибло людей больше, чем от коронавируса. Об этом, ссылаясь на официальные данные, сообщает международный телеканал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, от ковида в 28 странах умерли почти 60 тысяч человек. А 68 тысяч жителей скончались, так и не сумев обогреть свои дома. К губительным последствиям ЕС привели действия европейских лидеров по прекращению поставок дешевой энергии из России.