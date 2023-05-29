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В ЕС от энергокризиса за зиму 2022-го погибло больше людей, чем от коронавируса

29 мая 2023 09:45
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В Евросоюзе прошлой зимой из-за энергетического кризиса погибло людей больше, чем от коронавируса. Об этом, ссылаясь на официальные данные, сообщает международный телеканал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В ЕС от энергокризиса за зиму 2022-го погибло больше людей, чем от коронавируса-1

Так, от ковида в 28 странах умерли почти 60 тысяч человек. А 68 тысяч жителей скончались, так и не сумев обогреть свои дома. К губительным последствиям ЕС привели действия европейских лидеров по прекращению поставок дешевой энергии из России.  

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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