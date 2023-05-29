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Более 600 мигрантов спасли в Средиземном море

29 мая 2023 09:47
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Более 600 мигрантов спасли в Средиземном море. Среди них 11 женщин и более 150 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Более 600 мигрантов спасли в Средиземном море-1

Причиной инцидента стало переполненное судно. Однако сейчас жизни людей ничего не угрожает, они доставлены в итальянский порт. Напомним, Центральное Средиземноморье часто становится местом гибели мигрантов. Только в 2023 году более тысячи человек скончались или числятся пропавшими без вести, сообщили в ООН. Всего же на маршруте за последнее десятилетие зарегистрировано более 20 тысяч смертей.  

# Беженцы # Фотофакт

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