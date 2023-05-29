Более 600 мигрантов спасли в Средиземном море. Среди них 11 женщин и более 150 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной инцидента стало переполненное судно. Однако сейчас жизни людей ничего не угрожает, они доставлены в итальянский порт. Напомним, Центральное Средиземноморье часто становится местом гибели мигрантов. Только в 2023 году более тысячи человек скончались или числятся пропавшими без вести, сообщили в ООН. Всего же на маршруте за последнее десятилетие зарегистрировано более 20 тысяч смертей.