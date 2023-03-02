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Спасатели две недели не могут потушить пожары на востоке Кубы

02 марта 2023 07:32
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Новости Кубы. Спасатели уже две недели не могут справиться с природными пожарами на востоке Кубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь уничтожил более 1 500 гектаров леса и продолжает распространяться.

Спасатели две недели не могут потушить пожары на востоке Кубы-1

Работу специалистов осложняют погодные условия – сильный ветер и сухой воздух. Пожары не редкость для Кубы. Тем не менее таких масштабных страна не видела давно. Всего на острове за февраль зафиксировано 80 возгораний в лесах. Эксперты называют данный показатель крайне высоким.

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# Пожар # Новости Кубы # Фотофакт

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