Во Франции зафиксировали рекордное падение рождаемости

Новости Франции. Во Франции зафиксировано историческое падение рождаемости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Национальный институт статистики предоставил данные отчета: в 2022 году в стране родились 723 тысячи детей.

Это почти на 20 тысяч меньше, чем годом ранее. А если сравнивать с серединой прошлого века, и вовсе рекордно низкий показатель. Местные эксперты попытались разобраться в причинах. Одной из главных специалисты назвали боязнь женщин потерять работу. Устроиться на хорошую должность непросто, а потому все чаще француженки решают отложить рождение ребенка на более поздний срок. Кроме того, затраты на содержание детей значительно возросли в последнее время. В первую очередь, это связано с высокой инфляцией, в стране она превысила 7 %.