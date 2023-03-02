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Во Франции зафиксировали рекордное падение рождаемости

02 марта 2023 07:31
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Новости Франции. Во Франции зафиксировано историческое падение рождаемости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Национальный институт статистики предоставил данные отчета: в 2022 году в стране родились 723 тысячи детей.

Во Франции зафиксировали рекордное падение рождаемости-1

Это почти на 20 тысяч меньше, чем годом ранее. А если сравнивать с серединой прошлого века, и вовсе рекордно низкий показатель. Местные эксперты попытались разобраться в причинах. Одной из главных специалисты назвали боязнь женщин потерять работу. Устроиться на хорошую должность непросто, а потому все чаще француженки решают отложить рождение ребенка на более поздний срок. Кроме того, затраты на содержание детей значительно возросли в последнее время. В первую очередь, это связано с высокой инфляцией, в стране она превысила 7 %.

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# Кризис в ЕС # Новости Франции # Фотофакт

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