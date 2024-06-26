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Советники Трампа представили план по прекращению конфликта в Украине

26 июня 2024 09:45
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Советниками Дональда Трампа подготовлен план, который может способствовать прекращению конфликта в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Reuters.

Указывается, что ключевыми советниками Трампа Китом Келлогом и Фредом Фляйцем был представлен план прекращения конфликта в Украине, которым возможно будет воспользоваться, если политик одержит победу на президентских выборах в США. План предполагает сообщение Киеву, что его возможность получения вооружения будет зависеть от готовности вести мирные переговоры.

# Международная политика # Дональд Трамп

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