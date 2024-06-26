Дело Джулиана Ассанжа официально закрыто. Судья приняла сделку журналиста с американским правительством. Основателя «Викиликс» освободили сразу после слушания. Заседание проходило на тихоокеанском острове Сайпан. Как рассказал адвокат журналиста, деятельность сайта будет продолжена, как и борьба за свободу слова. Сам Ассанж отправился в Австралию к жене и детям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2010 году представитель медиаиндустрии раскрыл детали военных преступлений штатов в Ираке и Афганистане. С 2019-го он находился под стражей в британской тюрьме. Пять лет Вашингтон добивался его экстрадиции, в Соединенных Штатах Ассанжу грозило 175 лет тюрьмы. Тем не менее накануне его выпустили под залог после заключения сделки с прокуратурой США. Теперь же суд признал, что он своими публикациями не причинил никакого вреда, они носили лишь новостной характер.