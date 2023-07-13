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Сотрудников береговой охраны Греции обвиняют в гибели более 80 человек

13 июля 2023 20:09
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Сотрудников береговой охраны Греции обвиняют в гибели более 80 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудников береговой охраны Греции обвиняют в гибели более 80 человек-1

Речь идет о трагедии, которая произошла еще в середине июня, когда лодка с мигрантами из Северной Африки потерпела крушение у берегов Греции. В результате погибли 82 человека, еще 500 до сих пор считают пропавшими без вести. Тогда же выживших заставили скрыть информацию о настоящих виновниках трагедии и обвинить в произошедшем девятерых египтян, которые якобы являются контрабандистами. Как выяснилось, причина крушения в неправильных действиях береговой охраны. Сотрудники использовали для буксировки веревку, после чего судно и затонуло.

# Крушение # Новости Греции # Фотофакт

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