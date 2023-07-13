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Европарламент одобрил план по наращиванию производства боеприпасов

13 июля 2023 20:09
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Европарламент одобрил план по наращиванию производства боеприпасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для этих целей Брюссель выделит из союзного бюджета полмиллиарда евро.

Европарламент одобрил план по наращиванию производства боеприпасов-1

В первую очередь эти средства пойдут на новые ракеты, пушки и снаряды. Часть из которых позже будет передана Украине. Всего за 12 месяцев Европейский союз должен произвести 1 миллион боеприпасов. Однако планы Брюсселя сильно тормозят отсутствие производственных мощностей, законодательные ограничения, нехватка специализированных рабочих, высокие затраты и даже экологические нормы. Кроме того, многие левые депутаты недовольны такой политикой. По их мнению, экономический кризис намного важнее многомиллиардных трат на оборону.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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