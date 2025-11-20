Сотрудники парламента Румынии недовольны планами правительства сократить фонд оплаты труда

В Румынии прошла акция протеста в здании парламента. Десятки сотрудников законодательного органа вышли в холл перед залом заседаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом они выразили недовольство планами правительства сократить фонд оплаты труда. Уменьшение жалованья может составить до 10 %. Протест в парламенте стал частью более широкой волны недовольства в стране. Неделю назад тысячи участников профсоюзов вышли на улицы Бухареста, требуя отказаться от мер жесткой экономии.