Прямой эфир

Правительство Германии утвердило законопроект об отмене пособий для украинских беженцев

20 ноября 2025 06:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Правительство Германии утвердило законопроект об отмене пособий для украинских беженцев, прибывших в страну после 1 апреля 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Германии утвердило законопроект об отмене пособий для украинских беженцев-2

Такие мигранты будут получать поддержку на общих с другими просителями убежища основаниях в меньшем объеме, чем сейчас. В Минтруда ФРГ подчеркнули, что таким образом переселенцев ставят в равные условия с беженцами из других стран. Отмена пособий также сократит доступ к оплачиваемым государством языковым курсам, консультациям служб занятости и полному пакету медицинских услуг. Власти считают, что эти меры подтолкнут беженцев к активному поиску работы.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Азарёнок об открытии Литвой границы с Беларусью: заставили вас на поклон пойти
19 ноября 2025 19:37

Азарёнок об открытии Литвой границы с Беларусью: заставили вас на поклон пойти

Немецкие компании планируют сократить в стране почти 150 тысяч рабочих мест
19 ноября 2025 16:57

Немецкие компании планируют сократить в стране почти 150 тысяч рабочих мест

Киев атаковал Воронеж ракетами ATACMS, ПВО РФ их сбила
19 ноября 2025 13:58

Киев атаковал Воронеж ракетами ATACMS, ПВО РФ их сбила