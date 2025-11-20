Правительство Германии утвердило законопроект об отмене пособий для украинских беженцев, прибывших в страну после 1 апреля 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие мигранты будут получать поддержку на общих с другими просителями убежища основаниях в меньшем объеме, чем сейчас. В Минтруда ФРГ подчеркнули, что таким образом переселенцев ставят в равные условия с беженцами из других стран. Отмена пособий также сократит доступ к оплачиваемым государством языковым курсам, консультациям служб занятости и полному пакету медицинских услуг. Власти считают, что эти меры подтолкнут беженцев к активному поиску работы.