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Восемь стран ЕС договорились создать зону быстрой переброски войск через границы

20 ноября 2025 06:55
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Восемь стран Евросоюза – Бельгия, Германия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Словакия и Чехия – договорились создать Центральную зону военной мобильности Северной Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Восемь стран ЕС договорились создать зону быстрой переброски войск через границы-2

В Брюсселе рассчитывают добиться свободного передвижения войск к 2027 году, сократив сроки их переброски до трех дней. Инициатива продолжает проект коридора военной мобильности, запущенного в январе 2024 года. Необходимость реформы так называемого военного Шенгена связана с прежними провалами учений НАТО и устаревшей военной инфраструктурой ЕС.

# Международная политика # Европейский союз

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