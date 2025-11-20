Восемь стран ЕС договорились создать зону быстрой переброски войск через границы

Азарёнок об открытии Литвой границы с Беларусью: заставили вас на поклон пойти

«Пошли с пограничниками, на своем пункте пропуска пустили, общались. И мы знаем, что и с МИДом, и с правительством общались. Что, значит, паны на горе Гедимина, корона не упала, да? Признаете нашу власть? Признаете. Потому что деваться некуда».