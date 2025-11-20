Восемь стран ЕС договорились создать зону быстрой переброски войск через границы

Восемь стран Евросоюза – Бельгия, Германия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Словакия и Чехия – договорились создать Центральную зону военной мобильности Северной Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Восемь стран Евросоюза – Бельгия, Германия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Словакия и Чехия – договорились создать Центральную зону военной мобильности Северной Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Брюсселе рассчитывают добиться свободного передвижения войск к 2027 году, сократив сроки их переброски до трех дней. Инициатива продолжает проект коридора военной мобильности, запущенного в январе 2024 года. Необходимость реформы так называемого военного Шенгена связана с прежними провалами учений НАТО и устаревшей военной инфраструктурой ЕС.