Соскин: поездки Зеленского на Запад закончились провалом

Поездки Владимира Зеленского в страны Запада не дали ожидаемого результата. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Зеленскому было выдано много пустых обещаний и оказана незначительная помощь. Также Соскин подчеркнул обострение взаимоотношений между Польшей и Украиной.

Ранее в своей речи в ООН Зеленский предложил реформировать ООН, в том числе создать механизм вето. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров предлагал Генеральной ассамблее ООН разобраться в причине неисполнения ранее принятых резолюций Совета безопасности ООН.