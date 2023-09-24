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Соскин: поездки Зеленского на Запад закончились провалом

24 сентября 2023 11:27
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Поездки Владимира Зеленского в страны Запада не дали ожидаемого результата. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Зеленскому было выдано много пустых обещаний и оказана незначительная помощь. Также Соскин подчеркнул обострение взаимоотношений между Польшей и Украиной. 

Ранее в своей речи в ООН Зеленский предложил реформировать ООН, в том числе создать механизм вето. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров предлагал Генеральной ассамблее ООН разобраться в причине неисполнения ранее принятых резолюций Совета безопасности ООН.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Леонид Кучма

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