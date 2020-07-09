Согласован текст декларации к 75-й годовщине ООН

Новости мира. Страны-участницы ООН согласовали текст декларации к 75-ой годовщине организации. Помимо традиционных тем, в документе уделили внимание и пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глобальные системы предотвращения кризисов и реагирования на них было решено совершенствовать, а также ускорить разработку и производство новых вакцин и лекарств, к которым следует обеспечить равный для всех стран доступ.