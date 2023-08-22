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Собянин: два ударных БПЛА ВСУ сбиты под Москвой

22 августа 2023 05:57
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Российские системы ПВО 22 августа сбили 2 украинских ударных беспилотника в Подмосковье. Об этом информирует мэр столицы РФ Сергей Собянин, передает ТАСС.

БПЛА были ликвидированы в районе Часцов и Красногорска рано утром во вторник. В результате произошедшего в одном из жилых домов в Красногорске повреждены стекла на нескольких этажах, а также транспортные средства, которые находились на парковке дворовой территории. Жертв и пострадавших нет.

Также сообщается, что аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово временно не принимали самолеты. На данный момент вылеты и прилеты в воздушные гавани возобновлены.

# общество # Сергей Собянин

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