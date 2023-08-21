Варшава получит 12 южнокорейских истребителей

Власти Польши, не скрывая своих амбиций, продолжают наращивать свой военный потенциал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз Варшава ожидает 12 южнокорейских истребителей. Об этом заявил глава Минобороны страны.

Известно, что два самолета уже находятся на вооружении ВВС Польши. А остальные десять должны появиться до конца 2023 года. Как отметили в оборонном ведомстве страны, польские пилоты уже прошли специальную подготовку. Кроме того, эти самолеты по управлению очень похожи на F-16, поэтому обучение было легким. Сами южнокорейские истребители – это учебно-боевые модели, которые будут использоваться для патрулирования неба над Польшей, а также для союзных миссий над странами Балтии.

Отметим, в 2022 году Варшава заказала 48 южнокорейских истребителей. Поставки оставшихся запланированы на 2025-2028 годы.