Варшава получит 12 южнокорейских истребителей

Власти Польши, не скрывая своих амбиций, продолжают наращивать свой военный потенциал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз Варшава ожидает 12 южнокорейских истребителей. Об этом заявил глава Минобороны страны.
Власти Польши, не скрывая своих амбиций, продолжают наращивать свой военный потенциал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз Варшава ожидает 12 южнокорейских истребителей. Об этом заявил глава Минобороны страны.
Известно, что два самолета уже находятся на вооружении ВВС Польши. А остальные десять должны появиться до конца 2023 года. Как отметили в оборонном ведомстве страны, польские пилоты уже прошли специальную подготовку. Кроме того, эти самолеты по управлению очень похожи на F-16, поэтому обучение было легким. Сами южнокорейские истребители – это учебно-боевые модели, которые будут использоваться для патрулирования неба над Польшей, а также для союзных миссий над странами Балтии.
Отметим, в 2022 году Варшава заказала 48 южнокорейских истребителей. Поставки оставшихся запланированы на 2025-2028 годы.