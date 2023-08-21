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Британская медсестра, убившая 7 младенцев, приговорена к пожизненному заключению

21 августа 2023 19:13
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Новости Великобритании. В Великобритании суд приговорил к пожизненному заключению медсестру, убившую 7 младенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британская медсестра, убившая 7 младенцев, приговорена к пожизненному заключению-1

История, которая потрясла своей бесчеловечностью, началась еще в 2015 году. Тогда в одной из больниц в Великобритании при загадочных обстоятельствах скончались 7 малышей. Подозрения сразу пали на одного из членов медперсонала. Однако задержать никого так и не удалось. И лишь спустя несколько лет удалось выйти на главную подозреваемую. Ею оказалась медсестра родильного отделения. Женщина убивала новорожденных, вводя им воздух шприцем, отравляя инсулином и перекармливая молоком. Мотивы преступления до сих пор неизвестны.

Отметим, это не первый подобный случай в Великобритании. В 2017 году стало известно о смерти 450 пациентов. Все они скончались от намеренной передозировки обезболивающими препаратами. Расследование и поиск виновных продолжаются по сей день.

# Убийство # Новости Великобритании # Фотофакт

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