Со дна Средиземного моря поднят «черный ящик» египетского лайнера, потерпевшего крушение 19 мая

Новости Египта. Со дна Средиземного моря поднят черный ящик египетского лайнера, который потерпел крушение около месяца назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не смотря на то, что бортовой самописец практически развалился на части, блок, содержащий модуль памяти с записью всего, что происходило в кабине, не пострадал.

Расшифровка начнется в ближайшее время. Эксперты надеются, что полученная информация прольёт свет на произошедшее.

Лайнер вылетел из Парижа в Каир 19 мая. Находясь над Средиземным морем, он исчез с радаров.

Автоматическая система сразу послала на землю сигнал о задымлении в туалете возле кабины пилотов, а затем в отсеке под ней. Не исключено, что на борту был совершен теракт.