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Со дна Средиземного моря поднят «черный ящик» египетского лайнера, потерпевшего крушение 19 мая

17 июня 2016 07:45
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Новости Египта. Со дна Средиземного моря поднят черный ящик египетского лайнера, который потерпел крушение около месяца назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Не смотря на то, что бортовой самописец практически развалился на части, блок, содержащий модуль памяти с записью всего, что происходило в кабине,  не пострадал.

Расшифровка начнется в ближайшее время. Эксперты надеются, что полученная информация прольёт свет на произошедшее.

Лайнер вылетел из Парижа в Каир 19 мая. Находясь над Средиземным морем, он исчез с радаров.

Автоматическая система сразу послала на землю сигнал о задымлении в туалете возле кабины пилотов, а затем в отсеке под ней. Не исключено, что на борту был совершен теракт.

# Авиакатастрофа

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