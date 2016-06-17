Сенат Польши узаконил прослушку: могут проверять иностранцев, подозреваемых в терроризме

Новости Польши. Сенат Польши узаконил прослушку. За новый антитеррористический документ проголосовали 55 депутатов, против — 28. Ещё трое воздержались.

Законопроект предполагает значительное расширение полномочий спецслужб. В частности, разрешается прослушка разговоров, проверка корреспонденции и посылок тех иностранцев, которые подозреваются в терроризме.

Ожидается, что закон вступит в силу до саммита НАТО и Всемирных дней молодежи, которые пройдут в Польше этим летом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.