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Сенат Польши узаконил прослушку: могут проверять иностранцев, подозреваемых в терроризме

17 июня 2016 07:41
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Новости Польши. Сенат Польши узаконил прослушку. За новый антитеррористический документ проголосовали 55 депутатов, против — 28. Ещё трое воздержались.

Законопроект предполагает значительное расширение полномочий спецслужб. В частности, разрешается прослушка разговоров, проверка корреспонденции и посылок тех иностранцев, которые подозреваются в терроризме.

Ожидается, что закон вступит в силу до саммита НАТО и Всемирных дней молодежи, которые пройдут в Польше этим летом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Теракт

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