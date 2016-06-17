Трое российских болельщиков получили тюремные сроки за беспорядки в Марселе

Новости Франции. До двух лет тюрьмы получили трое болельщиков за беспорядки в Марселе. Все они российские граждане, которые участвовали в массовых драках перед матчем Россия – Англия.

Тогда в столкновениях между фанатами команд пострадали более тридцати человек. У одного британца даже диагностировали смерть мозга из-за тяжелой травмы.

Кроме тюрьмы, для болельщиков закроют на несколько лет въезд во Францию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечу, что и подданные ее Величества также получили суровые наказания за хаос на улицах Марселя – одних выслали на родину, а еще несколько человек лишены свободы на пару месяцев.