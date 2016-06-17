Прямой эфир

Трое российских болельщиков получили тюремные сроки за беспорядки в Марселе

17 июня 2016 06:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. До двух лет тюрьмы получили трое болельщиков за беспорядки в Марселе. Все они российские граждане, которые участвовали в массовых драках перед матчем Россия – Англия.

Тогда в столкновениях между фанатами команд пострадали более тридцати человек. У одного британца даже диагностировали смерть мозга из-за тяжелой травмы.

Кроме тюрьмы, для болельщиков закроют на несколько лет въезд во Францию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Отмечу, что и подданные ее Величества также получили суровые наказания за хаос на улицах Марселя – одних выслали на родину, а еще несколько человек лишены свободы на пару месяцев.

# Массовые беспорядки

Другие новости рубрики

Все новости
Столкновение футбольных фанатов и полицейских в Лилле: 16 человек пострадали, около 40 задержаны
16 июня 2016 07:32

Столкновение футбольных фанатов и полицейских в Лилле: 16 человек пострадали, около 40 задержаны

На автомагистрали в Баварии обрушилась одна из секций моста: 2 человека погибли, 6 ранены
16 июня 2016 07:30

На автомагистрали в Баварии обрушилась одна из секций моста: 2 человека погибли, 6 ранены

Швейцария отзовет заявку на вступление в ЕС
16 июня 2016 07:25

Швейцария отзовет заявку на вступление в ЕС