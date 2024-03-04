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Снежный шторм обрушился на Калифорнию

04 марта 2024 07:44
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Снежный шторм обрушился на Калифорнию. В горных районах штата выпало около четырех метров осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снежный шторм обрушился на Калифорнию-1

По прогнозам синоптиков, погодные условия создают угрозу для местных жителей. Во многих городах нарушено транспортное сообщение. В некоторых округах порывы ветра достигают скорости 160 километров в час. Метеорологи опасаются, что обильный снежный покров может привести к наводнениям и паводкам в весенний период. Экстренные службы мобилизовали все возможные силы для ликвидации последствий.

# Природные катаклизмы # Новости США

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