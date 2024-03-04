В США могут представить новый законопроект о помощи Украине к апрелю

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон может вынести на голосование новый законопроект о государственном финансировании в марте-апреле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.

Этот документ предусматривает выделение 66 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Пока Джонсон не определился с решением и хочет сперва доработать законопроект о финансировании правительства. Как только он будет окончательно доработан, можно будет снова вынести на обсуждение дополнительные ассигнования. Тем не менее, как отмечает CNN, прохождение этого законопроекта в контролируемой республиканцами Палате представителей остается сложной проблемой в связи с противоречиями по поводу выделения новой помощи Украине и Израилю.