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В США могут представить новый законопроект о помощи Украине к апрелю

04 марта 2024 07:36
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон может вынести на голосование новый законопроект о государственном финансировании в марте-апреле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.

Этот документ предусматривает выделение 66 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Пока Джонсон не определился с решением и хочет сперва доработать законопроект о финансировании правительства. Как только он будет окончательно доработан, можно будет снова вынести на обсуждение дополнительные ассигнования. Тем не менее, как отмечает CNN, прохождение этого законопроекта в контролируемой республиканцами Палате представителей остается сложной проблемой в связи с противоречиями по поводу выделения новой помощи Украине и Израилю.

# Международная политика

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