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Землетрясение магнитудой 6,9 случилось на Камчатке

03 апреля 2023 07:36
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Сильные подземные толчки магнитудой 6,9 произошли на Камчатке. Очаг залегал на глубине 99,5 километров.

Сильный природный катаклизм ощутили жители Петропавловска-Камчатского, пишет РИА Новости. Некоторые районы города в результате землетрясения остались без энергоснабжения. Сообщается, что сейчас оно восстановлено. По предварительной информации, никто не пострадал. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Камчатского края проинформировали, что угрозы цунами после мощных подземных толчков нет.

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# Землетрясение

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