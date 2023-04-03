Землетрясение магнитудой 6,9 случилось на Камчатке

Сильные подземные толчки магнитудой 6,9 произошли на Камчатке. Очаг залегал на глубине 99,5 километров.

Сильный природный катаклизм ощутили жители Петропавловска-Камчатского, пишет РИА Новости. Некоторые районы города в результате землетрясения остались без энергоснабжения. Сообщается, что сейчас оно восстановлено. По предварительной информации, никто не пострадал. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Камчатского края проинформировали, что угрозы цунами после мощных подземных толчков нет.