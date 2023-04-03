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Американцы рискуют потерять медицинскую страховку

03 апреля 2023 07:15
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Новости США. Миллионы американцев рискуют потерять медицинскую страховку. В стране закончилась чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, ранее объявленная из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американцы рискуют потерять медицинскую страховку-1

Вместе с этим, жители США прощаются с бесплатным страхованием. Ранее на него могли претендовать люди с низкими доходами, ежегодно подтверждая свой плачевный статус. Но теперь компенсации за него пересмотрят и требования к американцам предъявят новые. Эксперты считают, что это значительно сократит количество обладателей медицинской страховки в Америке.

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# Экономический кризис # Фотофакт

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