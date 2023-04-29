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Смертоносная жара пришла в Таиланд. Температура достигает 40 градусов, есть погибшие

29 апреля 2023 08:51
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Новости Таиланда. Два человека погибли от аномальной жары, которая накрыла Таиланд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во многих городах температура воздуха превышает +40 °C.  

Смертоносная жара пришла в Таиланд. Температура достигает 40 градусов, есть погибшие-1

Для того чтобы помочь людям пережить горячую пору, власти устанавливают водные распылители. Но жителей просят соблюдать максимальную осторожность и по возможности не выходить из дома. Прогнозы синоптиков неутешительны: они предупреждают, что температура на юге страны может достигнуть ошеломляющих +54 °C. Апрель для Таиланда традиционно является самым знойным месяцем в году.  

# Погода # Новости Таиланда # Фотофакт

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