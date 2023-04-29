Смертоносная жара пришла в Таиланд. Температура достигает 40 градусов, есть погибшие

Новости Таиланда. Два человека погибли от аномальной жары, которая накрыла Таиланд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во многих городах температура воздуха превышает +40 °C.

Для того чтобы помочь людям пережить горячую пору, власти устанавливают водные распылители. Но жителей просят соблюдать максимальную осторожность и по возможности не выходить из дома. Прогнозы синоптиков неутешительны: они предупреждают, что температура на юге страны может достигнуть ошеломляющих +54 °C. Апрель для Таиланда традиционно является самым знойным месяцем в году.