Слышны взрывы. Во Франции 1 мая проходят масштабные акции протеста

Новости Франции. 1 мая профсоюзы Франции объявили днем «беспрецедентной и народной акции против пенсионной реформы и за социальную справедливость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запланированы более 300 манифестаций. Нынешнее выступление несогласных станет 13-м по счету. Местные власти уже прогнозируют, что традиционная первомайская манифестация может обернуться глобальным протестом против политики, проводимой государством.

На улицы городов стянуты 12 тысяч полицейских и жандармов. Предыдущий опыт показал, что в отношении несогласных действуют они бесцеремонно.