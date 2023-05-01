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Слышны взрывы. Во Франции 1 мая проходят масштабные акции протеста

01 мая 2023 14:10
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Новости Франции. 1 мая профсоюзы Франции объявили днем «беспрецедентной и народной акции против пенсионной реформы и за социальную справедливость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Слышны взрывы. Во Франции 1 мая проходят масштабные акции протеста-1

Запланированы более 300 манифестаций. Нынешнее выступление несогласных станет 13-м по счету. Местные власти уже прогнозируют, что традиционная первомайская манифестация может обернуться глобальным протестом против политики, проводимой государством.  

Слышны взрывы. Во Франции 1 мая проходят масштабные акции протеста-4

На улицы городов стянуты 12 тысяч полицейских и жандармов. Предыдущий опыт показал, что в отношении несогласных действуют они бесцеремонно.  

Слышны взрывы. Во Франции 1 мая проходят масштабные акции протеста-7

Вот такая ситуация сейчас в городе Нант на западе Франции.  

# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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