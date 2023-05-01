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Постпредство Беларуси в Женеве рекомендует Франции обеспечить защиту прав протестующих

01 мая 2023 13:39
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Обеспечить защиту прав протестующих во Франции – с такой рекомендацией выступило постоянное представительство Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Парижу давно стоит отказаться от практики использования односторонних принудительных мер, оказывающих негативное воздействие на осуществление прав человека, говорится в заявлении. Также нужно принять меры по прекращению применения силы со стороны полиции в отношении протестующих против политики правительства по социально-экономическим вопросам.  

Постпредство Беларуси в Женеве рекомендует Франции обеспечить защиту прав протестующих-1

Постоянное представительство Беларуси призвало обеспечить независимое расследование и привлечение всех виновных за нарушения прав протестующих.  

# Международная политика # Фотофакт

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