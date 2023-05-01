Постпредство Беларуси в Женеве рекомендует Франции обеспечить защиту прав протестующих

Обеспечить защиту прав протестующих во Франции – с такой рекомендацией выступило постоянное представительство Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парижу давно стоит отказаться от практики использования односторонних принудительных мер, оказывающих негативное воздействие на осуществление прав человека, говорится в заявлении. Также нужно принять меры по прекращению применения силы со стороны полиции в отношении протестующих против политики правительства по социально-экономическим вопросам.