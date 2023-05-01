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Сотни камбоджийцев вышли на первомайский митинг в защиту прав рабочих

01 мая 2023 11:20
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Новости Камбоджи. Сотни камбоджийцев вышли на первомайский митинг в защиту прав рабочих. Сотрудники швейных, строительных и других компаний требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сотни камбоджийцев вышли на первомайский митинг в защиту прав рабочих-1

С плакатами и транспарантами жители прошли по центральной улице города Пномпень. А главным лозунгом демонстрантов стала фраза «Да здравствуют рабочие!»  

Сотни камбоджийцев вышли на первомайский митинг в защиту прав рабочих-4

Сотрудники надеются на повышение минимальной заработной платы, а также на большее внимание со стороны правительства к проблемам трудящихся.  

# Акции протеста # Фотофакт

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