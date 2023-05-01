Сотни камбоджийцев вышли на первомайский митинг в защиту прав рабочих

Новости Камбоджи. Сотни камбоджийцев вышли на первомайский митинг в защиту прав рабочих. Сотрудники швейных, строительных и других компаний требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С плакатами и транспарантами жители прошли по центральной улице города Пномпень. А главным лозунгом демонстрантов стала фраза «Да здравствуют рабочие!»