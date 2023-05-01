В Эстонии заканчиваются деньги на подготовку полицейских

Новости Эстонии. Правительство Эстонии провалило урок финансовой грамотности. В стране не хватает средств даже на первостепенные задачи государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, такие как поддержание правопорядка в городах.

У прибалтийской республики заканчиваются деньги на подготовку полицейских. Уже сейчас потребность Департамента полиции почти вдвое превышает возможности академий. Желающих пополнить ряды людей в погонах все меньше. Уходят сотрудники из органов значительно быстрее, чем туда приходят новые. Такими темпами в одном только Таллине к концу десятилетия будет не хватать более тысячи полицейских.