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В Эстонии заканчиваются деньги на подготовку полицейских

01 мая 2023 11:21
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Новости Эстонии. Правительство Эстонии провалило урок финансовой грамотности. В стране не хватает средств даже на первостепенные задачи государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, такие как поддержание правопорядка в городах.  

В Эстонии заканчиваются деньги на подготовку полицейских-1

У прибалтийской республики заканчиваются деньги на подготовку полицейских. Уже сейчас потребность Департамента полиции почти вдвое превышает возможности академий. Желающих пополнить ряды людей в погонах все меньше. Уходят сотрудники из органов значительно быстрее, чем туда приходят новые. Такими темпами в одном только Таллине к концу десятилетия будет не хватать более тысячи полицейских.  

# Кризис в ЕС # Новости Эстонии # Фотофакт

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