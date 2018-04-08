«Слишком прочной оказалась»: В Дании во время сноса башня задела соседнее здание

Новости Дании. 6 апреля жители города Вордингборг сняли на видео падение силосной башни в местном порту. В результате сноса башня рухнула не в ту сторону и частично задела библиотеку.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Sprængning i Vordingborg

Видео с непредвиденным падением башни было опубликовано на YouTube. Пользователи прокомментировали инцидент.

На месте инцидента присутствовали полицейские и спасатели. Согласно их информации, никто не пострадал.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Sprængning i Vordingborg

«Мда, неожиданно...»,

«Что меня поражает, так это относительная тишина и сдержанность зрителей, которых там явно не один десяток»,

«Слишком прочной оказалась»,

«Не понимаю, зачем было уничтожать башню. Можно было, например, создать планетарий»,

«Сколько книг пострадало?»,

«Чуток не рассчитали, надеюсь пострадавших нет».