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«Слишком прочной оказалась»: В Дании во время сноса башня задела соседнее здание

08 апреля 2018 07:38
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Новости Дании. 6 апреля жители города Вордингборг сняли на видео падение силосной башни в местном порту. В результате сноса башня рухнула не в ту сторону и частично задела библиотеку.  

«Слишком прочной оказалась»: В Дании во время сноса башня задела соседнее здание-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Sprængning i Vordingborg  

На месте инцидента присутствовали полицейские и спасатели. Согласно их информации, никто не пострадал.  

Видео с непредвиденным падением башни было опубликовано на YouTube. Пользователи прокомментировали инцидент.  

«Слишком прочной оказалась»: В Дании во время сноса башня задела соседнее здание-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Sprængning i Vordingborg  

«Мда, неожиданно...»,  

«Что меня поражает, так это относительная тишина и сдержанность зрителей, которых там явно не один десяток»,  

«Слишком прочной оказалась»,  

«Не понимаю, зачем было уничтожать башню. Можно было, например, создать планетарий»,  

«Сколько книг пострадало?»,  

«Чуток не рассчитали, надеюсь пострадавших нет».  

«Слишком прочной оказалась»: В Дании во время сноса башня задела соседнее здание-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Sprængning i Vordingborg  

Местные СМИ сообщают, что здание библиотеки временно закрыто, но подлежит восстановлению.  

Осенью прошлого года в Ярославле напечатали на 3D-принтере жилой дом.  

Его площадь составила почти 300 квадратных метров – подробнее здесь.  

# Необычное

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