СК России возбудил уголовное дело после атаки беспилотников на Москву

Новости России. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» после атаки беспилотников в Москве и Подмосковье. В Кремле убеждены, что за всем стоит Киев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в Минобороны России, целью атаки были гражданские объекты столицы. Задействовано для этого было восемь дронов.