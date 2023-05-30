Прямой эфир

СК России возбудил уголовное дело после атаки беспилотников на Москву

30 мая 2023 13:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» после атаки беспилотников в Москве и Подмосковье. В Кремле убеждены, что за всем стоит Киев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

СК России возбудил уголовное дело после атаки беспилотников на Москву-1

Как сообщили в Минобороны России, целью атаки были гражданские объекты столицы. Задействовано для этого было восемь дронов. 

Напомним, первые сообщения о взрывах и работе ПВО появились утром. В результате пострадали два человека, но госпитализация никому не понадобилась. Серьезных травм никто не получил. Подробности

# Теракт # Новости России # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Путин рассказал, когда Запад создал из Украины антироссию
30 мая 2023 13:51

Путин рассказал, когда Запад создал из Украины антироссию

Талай: мы должны сделать всё возможное, чтобы хотя бы немного облегчить участь детей из Донбасса
30 мая 2023 13:39

Талай: мы должны сделать всё возможное, чтобы хотя бы немного облегчить участь детей из Донбасса

ВС РФ ударили ракетами по украинским центрам, где готовились к терактам
30 мая 2023 12:57

ВС РФ ударили ракетами по украинским центрам, где готовились к терактам