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ВС РФ ударили ракетами по украинским центрам, где готовились к терактам

30 мая 2023 12:57
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ВС России нанесли ракетные удары по украинским центрам, где велась подготовка к терактам на российской территории. Об этом информирует оборонное ведомство РФ, пишет РИА Новости. 

Удары велись с использованием высокоточного оружия большой дальности. Все украинские центральные пункты принятия решений, где под кураторством западных спецслужб велась подготовка к терактам, пожарены, цели достигнуты, сообщает Минобороны РФ.  

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что попытка ВСУ атаковать дронами Москву и Московскую область во вторник, 30 мая, стала ответом на удар по одному из украинских центров принятия решений. Он уточнил, что российская сторона его ликвидировала в воскресенье, 28 мая. 

# Международная политика

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