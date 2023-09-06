Символ рабства. Почему Индию хотят официально переименовать?

Новости Индии. Власти Индии планируют официально переименовать страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство намерено внести соответствующую резолюцию во время специальной сессии парламента. Она стартует 18 сентября.

Нынешнее название государству было дано британцами во время их колониального правления. По мнению премьера страны, оно до сих пор является символом рабства. Новым названием Индии может стать Бхарат. Но для этого переименование должно поддержать большинство представителей парламента.