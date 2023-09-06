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США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

06 сентября 2023 11:13
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Америка осуществила еще один запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление базы Космических сил США.

6 сентября Соединенные Штаты Америки провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Запуск происходил с территории базы американских Космических сил. Сообщается, что ракета не была оснащена боезарядом. Ранее испытания Minuteman III США уже проводились в апреле текущего года.

Испытательный запуск ракеты прошел успешно, что, по словам командования, помогло дать оценку безопасности и боеготовности межконтинентальной баллистической ракеты.

# Оружие и боеприпасы

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