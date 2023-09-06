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В Великобритании продукты первой необходимости подорожали на 20%

06 сентября 2023 12:31
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Новости Великобритании. Британия не может преодолеть экономические трудности. В стране снова подорожали продукты первой необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их средняя стоимость в течение года увеличилась на 20 %. Такие данные опубликованы в результате последнего исследования экспертов.

В Великобритании продукты первой необходимости подорожали на 20%-1

Аналитики также составили список продуктов, которые подорожали сильнее остальных. Возглавляет его оливковое масло и любимый англичанами рисовый пудинг. Стоимость на них изменилась больше чем на треть. Европейские эксперты считают, что цены на продовольствие вряд ли снизятся. Скорее всего, к концу года замедлятся лишь темпы роста.

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