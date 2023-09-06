СК РФ: солдат ВСУ принуждают подписывать согласие, что их тела бросят на поле боя

Бойцов Вооруженных сил Украины принуждают подписывать документы о том, что, в случае смерти, их тела с поля боя забирать не будут, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

Украинские военнослужащие, находящиеся в плену, рассказывают о том, что командование давало им подписывать документы на основании которых, бойцы дают согласие на то, что их тела будут оставлены на поле боя. Таким образом, в случае гибели, родственники военнослужащих ВСУ не получат компенсации, не смогут рассчитывать на пособия.

Во время допросов задержанные украинские военнослужащие также говорят о том, что раненые в сражении солдаты остаются без оказания медицинской помощи, а командование угрожает расстрелом в случае оставления боевых позиций.