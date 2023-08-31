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Сильные дожди в Иране: 3 человека погибли из-за наводнения

31 августа 2023 19:19
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Новости Ирана. Сильные дожди спровоцировали наводнение в Иране. Три человека погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные дожди в Иране: 3 человека погибли из-за наводнения-1

Отмечается, что один утонул. Еще двое погибли от удара молнии. В результате наводнения также пострадали более 350-ти. Сейчас на северо-западе Ирана продолжаются спасательные операции. Из зоны затопления уже эвакуированы жители 30 домов. А в пунктах временного размещения в настоящее время находятся более 240 человек.

# Природные катаклизмы # Новости Ирана # Фотофакт

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